Enfrentamientos entre la Fuerza pública y las ACSN en la Sierra Nevada zona rural de Ciénaga

Santa Marta

Por varias horas se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en la parte alta del corregimiento de Palmor de la Sierra, área rural de Ciénaga, Magdalena.

Hasta el momento se desconocen detalles del operativo realizado en esta zona, que alteró la tranquilidad y el orden público entre los campesinos e indígenas que residen en el lugar.

“Estamos preocupados con la situación que se viene presentando en la Sierra, lo que se ve es el reflejo de esta guerra donde el único perjudicado es el pueblo. Estamos hablando de Uranio 3 donde convergen varias comunidades aledañas como Uranio 1 y 2, Uranio Nuevo, Bodega Betel y un resguardo indígena. Esto dificulta las tareas de los habitantes”, dijo Silver Polo, Coordinador de la mesa municipal de víctimas de Ciénaga, Magdalena.

Le puede interesar:

Policía Nacional incautó 30.000 dosis de clorhidrato de cocaína en zona rural de Santa Marta

El llamado que hacen los defensores de derechos humanos a las autoridades es hacer mayor presencia en esta zona, teniendo en cuenta que se puede presentar un desplazamiento masivo ante el temor que dichos enfrentamientos se incrementen, lo que pondría en peligro la integridad de la población.