Policía abre noticia criminal para dar con los responsables de los desmanes en el Movistar Arena

Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ya se dio apertura a una noticia criminal por los hechos presentados en el Movistar Arena que terminaron en disturbios.

Además, servirá “para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos”.

También, resaltan que la “Policía fue informada cuando iniciaron los desmanes dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes presentados”.

Desde la Policía resaltaron que los eventos privados deben contar con seguridad propia.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debía contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural”.

Por último, la Policía “se solidariza con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero quien, de acuerdo con los informes preliminares, falleció en cercanía al complejo cultural en un siniestro vial; hechos que son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá”.

