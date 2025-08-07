Alcalde Galán confirma una persona muerta tras enfrentamientos en el Movistar Arena

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó los hechos de orden público que se presentaron en medio de la previa al concierto de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena. El mandatario de Bogotá confirmó que una persona falleció.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado”, dijo Galán.

De igual forma, el alcalde confirmó que hay varios heridos por esta situación.

“Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, agregó.

