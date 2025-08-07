Batalla campal en el Movistar Arena: concierto de Damas Gratis terminó en disturbios

Este miércoles (6 de agosto) en el Movistar Arena en el marco del concierto de la banda argentina de cumbia Damas Gratis se vivió una campal batalla luego de que varias personas se enfrentaran con armas blancas justo antes del inicio del evento.

Fuentes aseguran que se trataría de un enfrentamiento entre hinchas de barras bravas de la capital del país.

Por su parte, desde el Movistar Arena se pronunciaron sobre la situación:

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”.

Y agregaron, “en este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración. El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”.

Lamentamos lo ocurrido, gracias por su disposición y cuidado mutuo — Movistar Arena Colombia (@MovistarArenaCo) August 7, 2025

