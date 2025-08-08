Intensificarán controles y autorizaciones para eventos masivos en Bogotá

Tras una reunión entre todas las autoridades de Bogotá por la situación de violencia que se vivió en el marco de un concierto en el Movistar Arena, la Administración Distrital decidió que se intensificará el trabajo preventivo y operativo del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital (SUGA).

“Desde la Administración Distrital reiteramos nuestro compromiso con una ciudad donde el arte, la música y la cultura sean sinónimo de encuentro y armonía, no de confrontación ni miedo. Seguiremos trabajando con todas las entidades de Bogotá y el sector privado para fortalecer la corresponsabilidad en la planeación, ejecución y protección de estos eventos. La violencia y el descontrol no tienen cabida en una ciudad que construye paz, protege la vida, promueve espacios culturales seguros, accesibles e incluyentes para todos y encuentra en la gran oferta cultural, su mayor orgullo”, argumentaron en un comunicado.

Así las cosas y según lo anunciado, se reforzarán los sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, mediante cámaras y reportes ciudadanos. Además, habrá un incremento de los equipos de verificación en campo, que evaluarán condiciones de ingreso, logística, seguridad y protocolos de respuesta.

También, habrá una revisión y actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, priorizando la seguridad, la movilidad y la convivencia. Sumado a esto, habrá una coordinación anticipada con autoridades y organizadores, para garantizar la presencia y actuación rápida de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Por otra parte, existirán campañas pedagógicas y preventivas dirigidas al público, promoviendo la cultura ciudadana, la tolerancia y el respeto en escenarios de encuentro masivo.

Finalmente, se enviará toda la evidencia documentada a las autoridades competentes, en especial el material en video, para iniciar los procesos respectivos con el fin de dar con los responsables de los actos violentos.