La FCF reveló los audios del VAR del polémico penal sancionado a Nacional ante Boyacá Chico

La Federación Colombiana de Fútbol publicó este lunes 6 de octubre los audios del VAR del partido entre Boyacá Chico y Atlético Nacional, disputado por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. La jugada más polémica fue el penalti sancionado sobre Alfredo Morelos en el minuto 96, que permitió el empate 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja.

En la grabación oficial se escucha al árbitro asistente de video decir: “Nunca va por el balón, lo está agarrando y abrazando. Hay una sujeción clara con los dos brazos.” Sin embargo, el juez AVAR Jorge Guzmán expresó dudas: “No veo que impida el movimiento de continuar por el balón. Coloca los brazos, pero no está halando la camisa.” A pesar del desacuerdo interno, el líder del VAR, Nicolás Gallo, insistió en que la acción era penal, y el árbitro central Jairo Mayorga terminó acatando la recomendación.

Tras el partido, Alfredo Morelos declaró: “Tenía la posición ganada. El defensor sabe por qué hablé con él. Siento el contacto y me tiro. Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas.”

Boyacá Chico ganaba el partido con un gol de Johan Bocanegra, pero el penalti en tiempo de reposición termino por decantar el empate. El equipo ajedrezado ya acumula cinco partidos sin ganar y visitará el próximo lunes 13 de octubre a Fortaleza en Bogotá.

