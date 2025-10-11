Neiser Villarreal reaccionó tras su triplete y el paso de Colombia a semifinales del Mundial Sub-20

Neiser Villarreal no solo fue el goleador de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano disputado en el país, también se consolida como el máximo artillero del Mundial con cinco anotaciones.

Tras imponerse 3-2 contra la Selección de España, Colombia aseguró su lugar en las semifinales del Mundial Sub-20 disputado en Chile.

Tras finalizar el compromiso el goleador se refirió al presente del equipo. “Muy contento por la clasificación y el partido. Aún no hemos hecho historia, se consigue cuando llevemos la copa a Colombia”.

Recordemos que Villarreal estuvo en duda para integrar el grupo de convocados para asistir a este Mundial tras una lesión que lo aquejó varios meses, la cual también lo tenía sin minutos en su actual equipo, Millonarios. “Esto es gracias a Dios que siempre me guía. Estoy muy contento con el grupo y por la clasificación, ya van cinco”.

Ahora Colombia y César Torres deberán analizar la manera en la cual suplir la ausencia de Neiser Villarreal para el partido correspondiente a la semifinal, ya que vio la tarjeta amarilla y se acumuló, lo cual hace que no pueda estar disponible para este juego.

“Ahora contento toca descansar y pensar el próximo partido, hay jugadores que pueden hacerlo mejor que yo o como yo”, aseguró el delantero

Colombia espera rival, podría ser Argentina o México y el próximo juego será en Santiago de Chile el miércoles 15 de octubre a las 6:00 de la tarde.