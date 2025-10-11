¡Sueño mundialista! Colombia le ganó a España 3 – 2 y avanzó a semifinales del Mundial Sub-20

Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a España por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

La tricolor derrotó a España por 1 – 0 y aseguró su puesto en las semifinales del torneo mundialista, pese a que los dirigidos por Cesar Torres sufrieron en el inicio de ambos tiempos, la calidad individual se impuso y lograron hacerse con la clasificación.

Los tantos de la Selección colombiana llegaron por parte de Neiser Villareal.

Por su parte, los encargados de los tantos españoles fueron Rayane Belaid y Jan Virgili.

Primer tiempo: las individualidades en pro del equipo

La primera parte del encuentro fue de contrastes, en los minutos iniciales parecía que la Selección de España se iba a apoderar de la pelota y no le daría espacio a Colombia.

Sin embargo, este dominio español fue efímero, las apariciones de los extremos colombianos voltearon la situación por completo. De la mano de Perea, Barrera y Canchimbo la Selección Colombia empezó a atacar con jugadas rápidas.

Con esta misma metodología, los cafeteros lograron el primer gol. Tras una jugada fantástica entre Perea y Barrera, Neiser Villarreal logró el tanto que puso al frente a Colombia.

Segundo tiempo: Lluvia de goles

El segundo tiempo del partido fue un vendaval de acciones de peligro por parte de ambos equipos.

Nuevamente, los primeros minutos fueron dominados por el conjunto de español. Colombia intentó mantener el resultado; sin embargo, España marcó el doblete.

Pese al duro golpe, la Selección Colombia no bajó los brazos y tras dos golazos de Neiser Villarreal se quedó con el pase a semis.

La Selección Colombia logró pasar a semifinales de un Mundial Sub-20 tras 22 años.

