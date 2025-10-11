Deportes

Video: Así fue el tercer gol de Néiser Villarreal que dio el pase de Colombia a semis del Mundial Sub-20

El rival de Colombia en semifinales del Mundial Sub-20, se decidirá entre Argentina y Mexico.

Néiser Villarreal. Foto: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images.

Néiser Villarreal. Foto: Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images. / Ricardo Moreira - FIFA

Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a España por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

La tricolor derrotó a España por 3 – 2 y aseguró su puesto en las semifinales del torneo mundialista, pese a que los dirigidos por Cesar Torres sufrieron en el inicio de ambos tiempos, la calidad individual se impuso y lograron hacerse con la clasificación.

Vea el tercer tanto de Néiser Villarreal:

