Video: Así fue el tercer gol de Néiser Villarreal que dio el pase de Colombia a semis del Mundial Sub-20

Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a España por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

La tricolor derrotó a España por 3 – 2 y aseguró su puesto en las semifinales del torneo mundialista, pese a que los dirigidos por Cesar Torres sufrieron en el inicio de ambos tiempos, la calidad individual se impuso y lograron hacerse con la clasificación.

Vea el tercer tanto de Néiser Villarreal: