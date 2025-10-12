Colombia vs. México EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del partido

Luego de su clasificación al <b>Mundial del 2026</b>, <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/11/en-vivo-colombia-vs-espana-por-cuartos-del-mundial-sub-20-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/11/en-vivo-colombia-vs-espana-por-cuartos-del-mundial-sub-20-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido/">Colombia </a>afrontará ante<b> México</b> su primer partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo. Néstor Lorenzo, director técnico de la Tricolor, llamó a gran parte de la ‘columna’ de su equipo en las Eliminatorias: <b>James Rodríguez, Luis Díaz, y David Ospina</b> son parte de los llamados por el DT.