¿Quién es el rival de Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20? Fecha y hora del partido

Tras un fuerte enfrentamiento contra España, la Selección Colombia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial Sub20 llevado a cabo en Chile. La Tricolor remontó y derrotó 3- 2 al equipo europeo.

Tanto el director Cesar Torres como los colombianos padecieron durante todo el partido por el vendaval de acciones de peligro que llevó la Selección Colombia en ambos tiempos, pero la calidad individual se impuso y lograron hacerse con la clasificación.

La Selección del equipo europeo inició el juego apoderándose de la pelota, y aunque fue una competencia reñida, los goles marcados por el colombiano Neiser Villareal lograron superar la cantidad de los tantos de los españoles.

¿Cuál es el rival de Colombia en Semifinales del Mundial Sub20?

Después de sus clasificaciones a la semifinal del Mundial Sub20, Colombia y Argentina se enfrentarán el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 6 de la tarde (hora local).

El equipo argentino logró su paso a la semifinal luego de su victoria 2-0 contra México. El juego entre estos dos países latinoamericanos se desarrolló el sábado, 11 de octubre, mismo día en el que Colombia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial Sub20.

¿Dónde ver el próximo partido de Colombia en el Mundial Sub20?

La competencia de Colombia vs Argentina, será transmitido por Gol Caracol y RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.

