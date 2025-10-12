Colombia venció 4-0 a México en el primer amistoso pre mundialista

Este sábado, 11 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a México en el primero de los amistosos preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese a que el encuentro era de carácter amistoso, estaba en juego seguir sumando puntos en el ranking FIFA, algo que puede influir en el Mundial 2026.

Primer tiempo

La primera mitad del encuentro se caracterizó por la poca claridad y contundencia por parte de los equipos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volvieron a mostrar una característica que fue vital a lo largo de la Copa América 2024. La presión sobre los defensores del equipo contrario se hizo notar, no obstante, no se crearon oportunidades claras cuando se pudo recuperar la posesión.

Así mismo, la pelota parada volvió a ser protagonista en Colombia.

Al minuto 15 del encuentro, Luis Suárez recibió una falta en el costado derecho del campo, James se hizo cargo del cobro y Jhon Lucumí convirtió el primero.

Segundo tiempo

La segunda mitad fue un vuelco total de lo que se vio en la primera mitad, Colombia salió del camerino ‘enchufado’.

El segundo tanto de los cafeteros se dio luego de una excelente recuperación en campo propio y con la que se comenzó un contragolpe encabezado por James, quien le puso una enorme pelota a Lucho que como con la mano la mandó a guardar.

Diez minutos después, James envió un centro al área que fue rechazado por Malagón, dicho rechace fue interceptado por Jefferson Lerma quien con su pierna derecha convirtió el tercero.

Finalmente, tras un enorme pase de Juan Fernando Quintero, Carbonero anotó el cuarto gol. La Tricolor ganó, goleó y gustó en su paso por Estados Unidos.

Ahora Colombia se enfrentará el próximo martes, 14 de octubre, a Canadá.