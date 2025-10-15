Colombia empató 0 a 0 con Canadá y concluyó la jornada de amistosos de octubre

Este martes, 14 de octubre, la Selección Colombia se enfrentó a Canadá por el segundo amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron con Canadá 0 -0 en un partido que se caracterizó por las faltas y la poca precisión de ambos combinados.

Primer tiempo: imprecisiones y muchas faltas

En la primera parte del encuentro, Colombia no pudo crear jugadas de peligro que con facilidad generó en la segunda parte del encuentro ante México. La defensa de Canadá junto con las faltas en la mitad de la cancha le pasó factura al combinado nacional.

Las pocas oportunidades creadas por Colombia llegar mediante pases largos de ‘Juanfer’ Quintero y la habilidad de Luis Díaz; no obstante, no fue suficiente para mover el marcador.

Asimismo, los dirigidos por Néstor Lorenzo volvieron a perder algo que se creía recuperado ante los mexicanos: la presión alta, la mayoría del tiempo Colombia mantuvo un bloque bajo que poco le ayudó para la creación de juego.

Segundo tiempo: Reacción a tiempo

La dinámica en la parte final cambió y con la ayuda de James, quien entró por Campaz en el entretiempo, con esto, Colombia supo ‘despertar’ y atacó.

Como es costumbre en este tipo de partidos, aparecieron los múltiples cambios en ambos equipos, por el lado de los cafeteros, Serna, Asprilla, Castaño, Lerma y Borré, ingresaron.

Más allá de los cambios, Colombia no bajó los brazos, siguió atacando y jugadas muy claras llegaron; sin embargo, Borré y Román no pudieron aprovecharlas.

La próxima vez que veamos a la ‘Tricolor’ será ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre y el 18 del mismo mes ante Nigeria. Ambos encuentros serán en Estados Unidos.