Cuándo juega Colombia la semifinal del Mundial sub-20: Fecha, hora Colombia y rival
Es la segunda vez que Colombia llega a una semifinal en un Mundial Sub-20 y ahora enfrentará a un difícil rival y favorito para ganar la copa.
La Selección Colombia disputará la semifinal del Mundial Sub-20 ante Argentina, uno de los equipos favoritos para ganar la competición y que mejor rendimiento ha tenido en el torneo.
Colombia llega a la semifinal luego de dejar en el camino a importantes selecciones como Sudáfrica, en octavos, y España, en cuartos de final.
Fecha y hora del partido Colombia vs. Argentina por semifinales del Mundial Sub-20
El compromiso entre Colombia y Argentina se llevará a cabo este miércoles, 15 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.
La otra llave semifinal entre Marruecos y Francia se jugará a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.
¿Dónde ver el Colombia vs. Argentina por Mundial Sub-20?
La competencia de Colombia vs. Argentina será transmitido por Gol Caracol y RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.
Importante baja en Colombia para enfrentar a Argentina
La Tricolor tendrá una baja sensible para el partido con la ‘albiceleste’, se trata del goleador del Mundial Sub-20, Neiser Villarreal, quien se perderá el juego por acumulación de tarjetas amarillas.
Y es que el jugador de Millonarios es el goleador del Mundial Sub-20 con cinco (5) anotaciones, mismos que el estadounidense Benja Cremaschi.
Incluso, el técnico de Colombia, César Torres, aseguró que previo al Mundial, Neiser Villarreal le dijo que no debía ser llamado, a lo que el DT le dio un respaldo y le dijo que era el goleador del combinado nacional.
Tabla de goleadores del Mundial Sub-20
- Neiser Villarreal, de Colombia: 5 goles
- Benja Cremaschi, de Estados Unidos: 5 goles
- Lucas Michal, de Francia: 4 goles
- Alejo Sarco, de Argentina: 4 goles
- Maher Carrizo, de Argentina: 3 goles
- Andréa Le Borgne, de Francia: 3 goles
- Gilberto Mora, de México: 3 goles
- Yassir Zabiri, de Marruecos: 3 goles
