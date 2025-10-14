Valor de la plantilla de la Selección Colombia Sub-20: hay grandes promesas tras el Mundial

La Selección Colombia está a un partido de clasificar a su primera final de un Mundial Sub-20. Los dirigidos por el entrenador César Torres llegan con ‘aire en la camiseta’ luego de eliminar a España, uno de los equipos que se perfilaba como campeón del torneo.

Para el juego ante la ‘albiceleste’, la Tricolor no contará con su figura más preponderante, el goleador del torneo, Néiser Villarreal, quien por acumulación de tarjetas amarillas estará suspendido.

Colombia, en caso de vencer a Argentina, se enfrentaría al ganador de la otra llave semifinal entre Francia y Marruecos, por lo que no habrá final Sudamericana.

Y es que el plantel de Colombia es el de menor valor en el mercado en comparación con las otras tres selecciones que disputan las semifinales.

¿Cuánto vale la plantilla de Colombia Sub-20?

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor total de la nómica de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 es de 9.90 millones de euros, mucho menor a lo que cuesta su rival, Argentina: 61.80 millones de euros.

A pesar de la gran diferencia en el papel, el combinado nacional ya sabe lo que es medirse a Argentina, lo hizo en el Sudamericano Sub-20 que se disputó en Venezuela. Allí jugaron dos veces con un resultado desfavorable para la Tricolor: un empate y una derrota.

¿Cuáles son los jugadores a tener en cuenta de Colombia Sub20?

Néiser Villarreal es el jugador más destacado de Colombia en esta categoría. Incluso, se especula desde Europa que equipos de Inglaterra y España ya lo tienen en carpeta para ficharlo.

Estos son los jugadores más valiosos de Colombia Sub-20:

Óscar Perea: 2 millones de euros Néiser Villarreal: 1.8 millones de euros Emilio Aristizábal: 1 millón de euros Jordan Barrera: 1 millón de euros Jordan García: 1 millón de euros

¿Dónde ver el Colombia vs. Argentina por Mundial Sub-20?

La competencia de Colombia vs. Argentina será transmitido por Gol Caracol y RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: tabla de posiciones, momentos destacados, crónica y más.