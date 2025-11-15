Lista la titular de Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda en partido amistoso: así es la formación
Tras este juego, la Selección Colombia se enfrentará a la Selección de Australia.
La Selección Colombia vuelve a las canchas internacionales con la doble fecha FIFA que se disputará en noviembre. Se enfrentará contra el combinado nacional de Nueva Zelanda en partido preparatorio de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
Lea más: ¿Cómo le ha ido a Colombia contra Nueva Zelanda? Solo hay un partido en el historial y así quedó
Cabe recordar que este partido sería contra Nigeria, pero el combinado africano debe buscar su boleto al Mundial en la misma fecha de este amistoso, pues tendrá disputa en las Eliminatorias de ese continente.
Así las cosas, los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo se enfrentarán a la selección oceánica y en W Radio le contamos cuál será el once titular para el juego.
Titular de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda
- Arquero: Álvaro Montero.
- Defensas: Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Álvaro Angulo.
- Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias y James Rodríguez.
- Delanteros: Luis Díaz y Jhon Córdoba.
Fecha y hora del partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda
El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:30 de la noche.
El partido usted lo podrá seguir minuto a minuto por W Radio y, además, verlo en vivo por canales como RCN y el Gol Caracol.
