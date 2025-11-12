¿Cuándo juega Colombia contra Nueva Zelanda? Fecha y hora del partido de la selección de mayores
Colombia jugará nuevamente otra doble fecha FIFA en preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Vuelve a rodar la pelota en los estadios del mundo para abrir la puerta a la nueva doble fecha FIFA. Allí, varias selecciones tendrán rodaje en pro de prepararse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
Así, la Selección Colombia no es ajena a esto y tendrá acción con dos partidos amistosos, siendo uno de estos contra la Selección de Nueva Zelanda.
Se debe recordar que, inicialmente, este partido sería contra el combinado africano de Nigeria; sin embargo, este equipo no pudo jugar debido a que estará buscando su boleto al Mundial de 2026.
En las eliminatorias africanas clasifican los primeros de los nueve grupos y los cuatro mejores segundos deberán jugar un repechaje en duelos de eliminación directa.
Por calendario, estos playoffs se jugarían entre el 13 y 16 de noviembre, así que Nigeria no podría presentarse al amistoso con Colombia.
Así las cosas, dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo se enfrentarán a la selección oceánica y en W Radio le contamos todos los detalles.
¿Cómo llega Colombia para el amistoso contra Nueva Zelanda?
Los colombianos llegan a disputar este encuentro con una victoria y un empate a sus espaldas.
En los dos anteriores partidos, la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.
Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.
¿Cuáles son los convocados de la Selección Colombia para esta doble fecha FIFA?
- Portero: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero
- Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo.
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla.
- Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Andrés Gómez.
¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Nueva Zelanda?
El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche.
El partido usted lo podrá seguir minuto a minuto por W Radio y, además, verlo en vivo por canales como RCN y el Gol Caracol.
Posteriormente, Colombia tendrá otro amistoso. Se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche.
Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.
