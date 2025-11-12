¿Cuándo juega Colombia contra Nueva Zelanda? Fecha y hora del partido de la selección de mayores

Vuelve a rodar la pelota en los estadios del mundo para abrir la puerta a la nueva doble fecha FIFA. Allí, varias selecciones tendrán rodaje en pro de prepararse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Así, la Selección Colombia no es ajena a esto y tendrá acción con dos partidos amistosos, siendo uno de estos contra la Selección de Nueva Zelanda.

Se debe recordar que, inicialmente, este partido sería contra el combinado africano de Nigeria; sin embargo, este equipo no pudo jugar debido a que estará buscando su boleto al Mundial de 2026.

En las eliminatorias africanas clasifican los primeros de los nueve grupos y los cuatro mejores segundos deberán jugar un repechaje en duelos de eliminación directa.

Por calendario, estos playoffs se jugarían entre el 13 y 16 de noviembre, así que Nigeria no podría presentarse al amistoso con Colombia.

Así las cosas, dirigidos por el director técnico argentino Néstor Lorenzo se enfrentarán a la selección oceánica y en W Radio le contamos todos los detalles.

¿Cómo llega Colombia para el amistoso contra Nueva Zelanda?

Los colombianos llegan a disputar este encuentro con una victoria y un empate a sus espaldas.

En los dos anteriores partidos, la ‘Tricolor’ le ganó por goleada a la Selección de México 4-0, y luego empató sin goles contra el seleccionado de Canadá.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados para estos dos juegos amistosos.

¿Cuáles son los convocados de la Selección Colombia para esta doble fecha FIFA?

Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo.

Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Camilo Portilla, Jhon Arias, Yaser Asprilla. Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Andrés Gómez.

¿Cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia contra Nueva Zelanda?

El primer amistoso del cuadro ‘cafetero’ será el próximo sábado, 15 de noviembre, contra la Selección de Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche.

El partido usted lo podrá seguir minuto a minuto por W Radio y, además, verlo en vivo por canales como RCN y el Gol Caracol.

Posteriormente, Colombia tendrá otro amistoso. Se enfrentará a la Selección de Australia en Nueva York, el martes, 18 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

Cabe resaltar que todos estos partidos hacen parte de los juegos preparativos de todas las selecciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

