¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub 17? Fecha, hora Colombia y rival ¡Prográmese!

La Selección Colombia ya tiene su itinerario completo previo a disputar el partido de los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 que se está jugando en Qatar desde el pasado 3 de noviembre.

Los futbolistas dirigidos por el director técnico Freddy Hurtado lograron avanzar de fase tras ubicarse segundos del grupo G con cinco unidades.

Lo anterior fue producto de dos empates: el primero contra Alemania 1-1, y luego contra El Salvador, en donde empató 0-0.

En su último partido, la selección ‘Cafetera’ sumó de a tres puntos luego de imponerse 2-0 ante Corea del Norte, lo que le permitió asegurarse su puesto en la eliminatoria de 32 seleccionados.

¿Cuál será el rival de la Selección Colombia?

Pues bien, el combinado nacional colombiano se verá las caras contra la Selección de Francia.

El cuadro ‘galo’ consiguió el primer puesto del Grupo F tras encadenar una derrota, un empate y una victoria, para un total de cuatro puntos. Cayeron 1-0 contra Uganda, vencieron 2-0 a Chile y empataron 0-0 contra Canadá.

¿Cómo se definió el rival de Colombia?

Esté formato para este Mundial Sub 17 generó dudas, ya que es la primera vez que hay 48 equipos en contienda, teniendo en cuenta el preámbulo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los equipos que clasificaron a esta ronda (dieciseisavos) corresponden al primer y segundo equipo de cada grupo, sumado a los ocho mejores terceros del certamen.

En este caso solo se disputará un partido y avanzará a la siguiente fase.

Fecha y hora en Colombia del partido de la Selección en el Mundial Sub 17

La FIFA oficializó los horarios de la fase de dieciseisavos y, de esa manera, se conoció la fecha y la hora en la que la Selección Colombia jugará su partido contra el combinado nacional de Francia.

Colombia se verá las caras contra ‘Les Bleus’ este viernes, 14 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, hora de nuestro país, en el Aspire Zone, campo 1, complejo en Qatar en donde se está jugando este Mundial.

