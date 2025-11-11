Este es el rival de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial

Jugadores de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 ante El Salvador / Getty Images / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a la Selección de Francia en los dieciseisavos de final en el Mundial de la categoría que se está disputando en Doha.

Os sul-americanos já conhecem seus rivais no 16-avos-de-final! 😍#CreeEnGrande | #AcrediteSempre | #U17WC pic.twitter.com/IznZvlmjgM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 11, 2025

Los dirigidos por Freddy Hurtado lograron avanzar de fase tras ubicarse segundos del grupo G con cinco unidades, esto, producto de dos empates; el primero contra Alemania 1-1, posteriormente enfrentó a El Salvador y empató 0-0, en su último partido sumó de a tres puntos luego de imponerse 2-0 ante Corea del Norte.

¿Cómo se definió el rival de Colombia?

Esté formato generó dudas, ya que es la primera vez que hay 48 equipos en contienda, teniendo en cuenta el preámbulo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los equipos que clasificaron a esta ronda corresponden al primer y segundo equipo de cada grupo, sumado a los ocho mejores terceros del certamen. En este caso solo se disputará un partido y avanzará a la siguiente fase.

Por su parte, la Selección francesa consiguió el primer puesto del Grupo F, tras caer 1-0 contra Uganda, vencer 2-0 a Chile y empatar 0-0 contra Canadá.