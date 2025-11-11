Este es el rival de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial
Finalizó la fase de grupos de la cita orbital que se está disputando en Catar, el seleccionado nacional ya conoce su rival.
La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a la Selección de Francia en los dieciseisavos de final en el Mundial de la categoría que se está disputando en Doha.
Los dirigidos por Freddy Hurtado lograron avanzar de fase tras ubicarse segundos del grupo G con cinco unidades, esto, producto de dos empates; el primero contra Alemania 1-1, posteriormente enfrentó a El Salvador y empató 0-0, en su último partido sumó de a tres puntos luego de imponerse 2-0 ante Corea del Norte.
¿Cómo se definió el rival de Colombia?
Esté formato generó dudas, ya que es la primera vez que hay 48 equipos en contienda, teniendo en cuenta el preámbulo del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Los equipos que clasificaron a esta ronda corresponden al primer y segundo equipo de cada grupo, sumado a los ocho mejores terceros del certamen. En este caso solo se disputará un partido y avanzará a la siguiente fase.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Por su parte, la Selección francesa consiguió el primer puesto del Grupo F, tras caer 1-0 contra Uganda, vencer 2-0 a Chile y empatar 0-0 contra Canadá.