Fotos: Esta es la nueva camiseta de la Selección Colombia: homenaje al ‘realismo mágico’
En la nueva camiseta de la Selección Colombia se resaltan las mariposas amarillas, ya que son símbolo nacional que evoca la biodiversidad colombiana.
La Federación Colombiana de Fútbol reveló este miércoles la nueva camiseta de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.
La FCF aseguró que este nuevo diseño, que contiene mariposas amarillas, rindo homenaje al ‘realismo mágico’ al evocar orgullo, esperanza y transformación.
“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, señaló Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas, marca que viste a la Triocolor.
