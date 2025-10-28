María Riaño, la historiadora que convirtió el arte en una herramienta contra el hambre en Colombia
La gestora cultural y productora artística María Riaño pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar acerca de las movilizaciones sociales que ha liderado y su trabajo por el arte como un motor de cambio social.
Trabajo social. Foto: Getty Images.
Historiadora de formación y con una enorme pasión por el trabajo social, María Riaño transformó su carrera al unir la cultura, la gestión y la acción colectiva. Después de dirigir proyectos educativos y culturales, terminó creando su propia productora para impulsar causas sociales mediante el arte.
Con esto en mano, Riaño ha liderado para organizar artistas, organizaciones y comunidades alrededor de razones y deseos comunes como combatir la desigualdad, mostrar las problemáticas del país y llevar recursos a quienes más los necesitan.
Con iniciativas cómo “A Reír con Causa” hasta el concierto “Todos Juntos”, Riaño ha mostrado que una buena gestión sumada a la sensibilidad pueden ser capaces de cambiar realidades de muchas personas.
Bajo la dirección de Riaño, la última edición de uno de sus eventos benefició a más de 600,000 niños y fortaleció el Banco de alimentos a nivel nacional, “El arte es una herramienta para transformar el país”, concluyó.
