El código iframe se ha copiado en el portapapeles

María Riaño, la historiadora que convirtió el arte en una herramienta contra el hambre en Colombia

Historiadora de formación y con una enorme pasión por el trabajo social, María Riaño transformó su carrera al unir la cultura, la gestión y la acción colectiva. Después de dirigir proyectos educativos y culturales, terminó creando su propia productora para impulsar causas sociales mediante el arte.

Con esto en mano, Riaño ha liderado para organizar artistas, organizaciones y comunidades alrededor de razones y deseos comunes como combatir la desigualdad, mostrar las problemáticas del país y llevar recursos a quienes más los necesitan.

Con iniciativas cómo “A Reír con Causa” hasta el concierto “Todos Juntos”, Riaño ha mostrado que una buena gestión sumada a la sensibilidad pueden ser capaces de cambiar realidades de muchas personas.

Bajo la dirección de Riaño, la última edición de uno de sus eventos benefició a más de 600,000 niños y fortaleció el Banco de alimentos a nivel nacional, “El arte es una herramienta para transformar el país”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause María Riaño, la historiadora que convirtió el arte en una herramienta contra el hambre en Colombia 32:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: