“Es un trabajo artístico y social”: Álvaro Restrepo sobre ‘El Colegio del Cuerpo’

Álvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su paso por Bogotá y los planes de la compañía este fin de año.

El director contó que su paso por el festival de Jazz del 2025, fue su segunda vez en este donde se presentaron con una pieza de danza muy especial junto con música en vivo.

El Colegio del Cuerpo inició en 1997, este se basa en un trabajo artístico y social construido para ayudar a los jóvenes de los barrios más difíciles de Cartagena, tiene el objetivo de educar en la paz, es un tejido colectivo en donde se esculpe a través de la técnica.

Los planes a corto plazo de esta academia inician este 1 de octubre dónde se estarán presentando en Bogotá, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, luego continuarán mostrando sus obras en Villa de Leyva, seguirán a Honda en el festival Hondanza, dónde por último estarán en la embajada de Colombia en Washington y Nueva York.

Quienes deseen hacer parte del Colegio del Cuerpo pueden hacerlo acercándose allí a las afueras de Cartagena o por medio de sus redes sociales, donde los pueden contactar. Han contado con el paso de 25.000 muchachos, muchos con carreras exitosas en el arte. Restrepo cuenta que quienes hicieron parte de la primera generación, algunos actualmente están trabajando artísticamente en ciudades como Berlín, Nueva York, París.

Escuche la entrevista completa:

