Leonardo de Lozanne regresa a Bogotá con ‘Antártida’: “Es mi primera vez en Colombia como solista”

El próximo 3 de octubre el referente del rock en español, Leonardo de Lozanne, regresará a los escenarios de Bogotá con su proyecto como solista, después de su paso por las agrupaciones ‘Fobia’ y ‘Los Concorde’, que él mismo fundó.

Para hablar sobre el tema, el artista Leonardo de Lozanne pasó por los micrófonos de La Hora Del Regreso.

“Es la primera vez que visito Colombia como solista. Vengo con mucha emoción, le tengo muchísimo cariño a Colombia, desde las épocas de Fobia, tenemos una fanaticada muy especial (…) Si algo han tenido en común mis proyectos es que nos gusta proponer cosas nuevas, salirnos de lo convencional, siempre trato de ser innovador y espero que eso ocurra en este show en Bogotá”, contó.

Asimismo, habló de su trayectoria profesional, destacando que ser solista puede verse como un reto más alto, ya que todo recae sobre solo una persona.

“Cuando eres solista tienes más responsabilidades, te tienes que defender solo, eso sí, lo positivo es que todo lo que plasmas es lo que tú quieres, es algo íntimo (…) Para mí la nostalgia es como una bella mirada al pasado, es bello recordar lo que hemos vivido, es ver el pasado como algo que nos marcó y llevaremos siempre, no tiene que ser algo triste, puede ser inspirador”, agregó.

Precisamente, se refirió a “Antártida”, una canción cargada de nostalgia y simbolismo, disponible en todas las plataformas digitales, que es precisamente la primera de su nuevo EP.

Escuche la entrevista completa en La Hora del Regreso:

