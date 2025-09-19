El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo, reveló detalles de su show en el Planetario de Bogotá

Este viernes, 19 de septiembre, Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo y Stef Iracet, pasaron por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y entregaron detalles del show que harán en el planetario de Bogotá.

¿En qué momento se conectó con el mundo del DJ?

“Desde hace muchos años vengo tocando como DJ, de hecho incluso he ido a Colombia a tocar; sin embargo, lo que hago con Stef es una mezcla entre los clásicos del rock en español con la música electrónica”, comentó Zeta.

¿Cómo será el show en el planetario?

El bajista aseguró que el show incluirá un repertorio cargado de grandes éxitos del rock en español y de muchas bandas que han marcado generaciones.“El Planetario es un lugar muy mágico para este espectáculo, ya que se van a poder proyectar visuales en la cúpula”, aseguró.

Según comentó Stef Iracet, entre las bandas que se escucharán estarán los Enanitos Verdes, Iliakurakis, Rata Blanca y, por supuesto, Soda Stereo.

“Durante todo el espectáculo no paramos de ver a la gente sonreír”, mencionaron.

¿Qué pasó después de Soda Stereo?

Después de tantos años de carrera, Bosio afirmó que sus planes hoy están ligados más al disfrute que al desafío creativo:“Ya con hacerlo, tener un público y pasar una buena noche, ya es una buena excusa para seguir”, dijo.

Por otra parte, Stef mencionó que en este momento escucha mucho a Rafael, dentro del género indie house: “Ese sonido me representa mucho, para mí la madre de todos los géneros y estilos es el house”.

Escuche la entrevista completa: