Festival Cordillera 2025: Rutas de Transmilenio que estarán disponible a la llegada y a la salida

Este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se llevará a cabo la cuarta edición de Festival Cordillera, evento que reunirá a destacados exponentes de la música latinoamericana.

Puede leer: Festival Cordillera 2025: Íconos de la música latina se reúnen en Bogotá

El Festival, que se ha consolidado como un espacio para celebrar la diversidad y riqueza de la música latinoamericana, promoviendo valores como la sostenibilidad, la diversidad y el impacto social, tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Es por esto que la Alcaldía de Bogotá, junto a TransMilenio, se unieron a esta gran fiesta y habilitaron rutas especiales para llegar y salir del evento.

De acuerdo con TransMilenio, serán tres rutas zonales que le facilitarán el regreso a casa en las horas de la noche cuando culmine el Festival.

Rutas de TransMilenio para llegar al Festival Cordillera en Bogotá

Rutas troncales para llegar al Parque Simón Bolívar Ampliar

Rutas zonales de TransMilenio para llegar al Parque Simón Bolívar Ampliar

Rutas de TransMilenio para salir del Festival Cordillera en Bogotá

Rutas de TransMilenio para salir del Festival Cordillera en Bogotá Ampliar

Conozca más detalles de las rutas especiales de TransMilenio para el Festival Cordillera aquí:

Nos unimos una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera ⛰️🎸🎶



Este 13 y 14 de septiembre viaja en #TransMi para llegar y salir de la cuarta edición del @CordilleraFest en el Parque Simón Bolívar 📍🚎



Contaremos con tres rutas especiales de… pic.twitter.com/dLMm77mVvF — TransMilenio (@TransMilenio) September 8, 2025

Artistas confirmados para el Festival Cordillera 2025

Entre los artistas confirmados se encuentran Rubén Blades, Fito Páez, Carlos Vives, Miguel Bosé, Serú Girán, Gipsy Kings por André Reyes, Orishas, Paulo Londra, Illya Kuryaki & the Valderramas, Silvana Estrada, Belanova, Ximena Sariñana, La Mosca, UB40 feat. Ali Campbell, Los Búnkers Unplugged y Zoé.

Programación del Festival Cordillera 2025

Desde las 2:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de shows imperdibles en los 5 escenarios establecidos.

Este es el horario de los shows:

Programación Festival Cordillera sábado Ampliar