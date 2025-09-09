Festival Cordillera 2025: Rutas de Transmilenio que estarán disponible a la llegada y a la salida
Conozca las rutas troncales y TransMiZonales habilitadas para este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.
Este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se llevará a cabo la cuarta edición de Festival Cordillera, evento que reunirá a destacados exponentes de la música latinoamericana.
El Festival, que se ha consolidado como un espacio para celebrar la diversidad y riqueza de la música latinoamericana, promoviendo valores como la sostenibilidad, la diversidad y el impacto social, tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Es por esto que la Alcaldía de Bogotá, junto a TransMilenio, se unieron a esta gran fiesta y habilitaron rutas especiales para llegar y salir del evento.
De acuerdo con TransMilenio, serán tres rutas zonales que le facilitarán el regreso a casa en las horas de la noche cuando culmine el Festival.
Rutas de TransMilenio para llegar al Festival Cordillera en Bogotá
Rutas de TransMilenio para salir del Festival Cordillera en Bogotá
Conozca más detalles de las rutas especiales de TransMilenio para el Festival Cordillera aquí:
Artistas confirmados para el Festival Cordillera 2025
Entre los artistas confirmados se encuentran Rubén Blades, Fito Páez, Carlos Vives, Miguel Bosé, Serú Girán, Gipsy Kings por André Reyes, Orishas, Paulo Londra, Illya Kuryaki & the Valderramas, Silvana Estrada, Belanova, Ximena Sariñana, La Mosca, UB40 feat. Ali Campbell, Los Búnkers Unplugged y Zoé.
Programación del Festival Cordillera 2025
Desde las 2:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de shows imperdibles en los 5 escenarios establecidos.
Este es el horario de los shows: