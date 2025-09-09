Festival Cordillera 2025: Rutas de Transmilenio que estarán disponible a la llegada y a la salida

Tendencias

Conozca las rutas troncales y TransMiZonales habilitadas para este sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se llevará a cabo la cuarta edición de Festival Cordillera, evento que reunirá a destacados exponentes de la música latinoamericana.

El Festival, que se ha consolidado como un espacio para celebrar la diversidad y riqueza de la música latinoamericana, promoviendo valores como la sostenibilidad, la diversidad y el impacto social, tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Es por esto que la Alcaldía de Bogotá, junto a TransMilenio, se unieron a esta gran fiesta y habilitaron rutas especiales para llegar y salir del evento.

De acuerdo con TransMilenio, serán tres rutas zonales que le facilitarán el regreso a casa en las horas de la noche cuando culmine el Festival.

Rutas de TransMilenio para llegar al Festival Cordillera en Bogotá

Rutas troncales para llegar al Parque Simón Bolívar

Rutas zonales de TransMilenio para llegar al Parque Simón Bolívar

Rutas de TransMilenio para salir del Festival Cordillera en Bogotá

Conozca más detalles de las rutas especiales de TransMilenio para el Festival Cordillera aquí:

Artistas confirmados para el Festival Cordillera 2025

Entre los artistas confirmados se encuentran Rubén Blades, Fito Páez, Carlos Vives, Miguel Bosé, Serú Girán, Gipsy Kings por André Reyes, Orishas, Paulo Londra, Illya Kuryaki & the Valderramas, Silvana Estrada, Belanova, Ximena Sariñana, La Mosca, UB40 feat. Ali Campbell, Los Búnkers Unplugged y Zoé.

Programación del Festival Cordillera 2025

Desde las 2:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de shows imperdibles en los 5 escenarios establecidos.

Este es el horario de los shows:

Programación Festival Cordillera sábado

Programación Festival Cordillera domingo

