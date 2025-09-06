El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia es un gran destino para la música”: Gondwana sobre el Festival Cordillera 2025

En diálogo con W Fin de Semana, el músico argentino Víctor Valenzuela, de la banda de reggae Gondwana, habló a propósito de su regreso a Colombia para el Festival Cordillera 2025.

Valenzuela aseguró que los miembros de la banda están “contentos de volver pronto a Colombia, que siempre ha sido un gran destino para la música”.

En cuanto a su notable trayectoria musical, de más de 30 años, el músico aseguró que en este tiempo ha crecido la diversidad de estilos incluso dentro del género reggae: “Hay variantes que han tenido mucho éxito y hemos podido ver la evolución no solo de la música sino la de la industria alrededor de esto”.

“Nosotros partimos en grabaciones analógicas, con cinta magnética, de las antiguas, con cassette y luego CD; ahora estamos en una era totalmente distinta, en la cual también hay que irse adaptando. En general, hemos visto un desarrollo constante (…) hay mucha evolución y cambio de público”, explicó el artista.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

