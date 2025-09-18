El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Todo ha sido maravilloso”: Luna Baxter sobre su papel de ‘Abril’ en ‘La Influencer’

Luna Baxter, actriz y cantante, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y conversó sobre su más reciente proyecto actoral como ‘Abril’ en ‘La Influencer’.

“Ha sido hermoso, el sueño de todo artista es alcanzar premios, todo ha sido muy maravilloso”, dijo sobre su trayectoria.

Sobre ‘La Influencer’ aseguró que esta producción toca la moda de la tecnología en los jóvenes, pero afirmó que el mensaje que hay detrás de la novela es mostrar el bullying que hay en las redes sociales y en los estigmas de la juventud.

Luna, que le da vida a la antagonista, ‘Abril, afirmó que su personaje fue creado en un contexto cómico.

“Tuve la oportunidad de burlarme de estereotipo de mujer que tiene privilegios, que no le gusta escuchar un ‘NO’, es un villana patética”, contó.

