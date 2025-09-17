El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Quiero que el lector encuentre algo con lo que se reconozca”: director y escritor Guillermo Arriaga

Este martes, 16 de septiembre, el director y escritor Guillermo Arriaga pasó por los micrófonos de La hora del Regreso de W Radio y habló de su más reciente libro ‘El hombre’

¿De qué se trata ‘El hombre’?

De acuerdo con Arriaga, esta novela trata la historia de Henry Lloyd un hombre del que no se sabe nada; sin embargo, forja un imperio en Estados Unidos a través de tres pecados, esclavitud, genocidio de los nativos y el despojo del 55% del territorio mexicano.

“El protagonista después de dejar a su esposa compra 27 esclavos y con ellos invade ranchos mexicanos”, afirmó.

¿Qué espera del lector cuando escribe?

El reconocido escritor mencionó que cuando escribe lo hace con la intención de contar una historia de la mejor forma posible, con eso cuando alguien lo lea algo le resuene dentro.

Específicamente con la obra ‘El hombre’ “hay personajes muy oscuros, pero al mismo tiempo son personajes por los suyos, con todo y eso yo espero que el lector en algún momento encuentre algo de sí y se reconozca”

Por otra parte, mencionó que no planea con anticipación lo que escribe, por el contrario, deja que la obra “se escriba sola”.

“Voy acumulando párrafos y frases con los que los personajes se van haciendo a sí mismo. En el caso del hombre, nunca pensé que iba a ser narrado por seis voces”, afirmó.

¿Dejó de hacer guiones cinematográficos?

Guillermo Arriaga comentó que ha trabajado más como productor que escritor de guiones, recientemente produjo una película en Brasil.

Escuche la entrevista completa:

