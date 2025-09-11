‘Bebés reborn’, muñecos hiperrealistas que adultos cargan como si fueran reales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este jueves, 11 de septiembre, en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio, estuvo Andréa Janaina y hablo de los bebés reborn, muñecas hiperrealistas que son virales en Brasil.

¿De dónde nace la idea de hacer muñecas reborn?

Según comentó, Janaina se enteró de estas muñecas en el año 2014, puesto que una artista las dio a conocer en Brasil, fue en ese momento que ella supo que las quería tener; sin embargo, en ese momento eran muy costosas.

Dos años después, tras mucho esfuerzo, pudo comprar una de estas muñecas, algo que coincidió con que una de sus amigas las empezó a crear y la invitó.

“Yo solo las hacía, no esperaba que me hiciera viral”, mencionó

Beneficios emocionales o terapéuticos de los muñecos

De acuerdo con la artista, “hay muchos beneficios, ya que puede transformar vidas, traer felicidad a las personas”.

Además, decidió contar un testimonio que afirma la capacidad de estas muñecas: “Había una señora que empezó a ir a los encuentros y sufría una gran depresión, pero después de asistir a todas las reuniones se curó”.

¿Cuál es el costo de estas muñecas?

Andréa Janaina, explicó que el costo de estas muñecas depende del modelo que se elija, no obstante, en promedio tienen un costo de 900 reales, algo que al cambio sería alrededor de $650.000 pesos.

“No son solo muñecas, son obras de arte, cada una tiene un aspecto diferencial”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: