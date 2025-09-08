Esta es la historia de Arthur Brand, el ‘Indiana Jones del arte’ que recupera obras robadas

‘Indiana Jones’ del arte, Arthur Brand el hombre que se dedica a recuperar obras de arte robadas

Arthur Brand, descrito por muchos medios cómo el ‘Indiana Jones del arte’, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio, es un hombre que se dedica a investigar y recuperar las obras de arte que han sido robadas, la comparación con el personaje le hace mucha gracia, pues él no se ve como un gran aventurero.

La historia que siempre cuenta para justificar su oficio es que es un apasionado del arte; sin embargo, realmente todo empezó cuando era coleccionista de monedas antiguas y se dio cuenta de que hay mucho arte robado y falso.

¿Cómo empezó su carrera?

El investigador cuenta que al darse cuenta de que el 30% del arte que está a la venta en internet era falso, dio con un hombre llamado Michael, el cual era un criminal de arte que cambió de lados y en esos momentos se dedicaba a exponer los fraudes.

Su primera investigación con él se dio por el resurgimiento de un texto llamado el evangelio de judas, encontrado en Egipto, y era un registro de un libro que la iglesia católica había tratado de eliminar, pues en este Judas decía que Jesús le había dicho que lo traicionara, y daba “otra perspectiva en el personaje más odiado del mundo”, según Brand. Quienes los encontraron querían venderlo en el mercado negro.

Una obra que sueña con recuperar

Brand, comenta que sigue investigando el robo más grande de arte, valorado en 500 millones de dólares, fue en 1990 en Boston, Estados Unidos, además de él, el FBI también las siguen buscando, espera poder encontrarlos y recuperarlos.

