“Si es posible vivir del arte en Colombia”: Paola Guzmán, artista y cineasta

Este 5 de agosto, la artista visual Paola Guzmán pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló sobre sus diferentes obras de arte analógico.

¿Se puede vivir del arte en Colombia?

Paola Guzmán afirmó que no cree en la afirmación que dice que no es posible vivir del arte en nuestro país. Para ella, si es posible, quizá la diferencia con otros países es el apoyo económico, no obstante, está orgullosa de sus orígenes.

“El cine siempre fue mi sueño, cuando viví en el centro de Bogotá, edificios como la cinemateca o la alianza francesa moldearon más este sueño”, comentó.

¿Cuál ha sido la clave de su éxito?

De acuerdo con la artista, es importante ser honesto con el trabajo que se realiza: “quizá querer demostrar algo que no se siente, puede que funcione en un momento, pero luego queda ahí”.

Por su parte, Guzmán dijo que lo más significativo y honesto para ella es su familia, algo que ha chocado con la cultura de Finlandia, país donde vive.

¿Uso de la tecnología con el arte?

Con respecto a las nuevas tecnologías y su implementación con el arte, Paola Guzmán expresó su rechazo a esto, en su mayoría al uso de IA para crear contenidos.

La artista dijo que: “la IA es algo inmediato y gratuito, pero que hace que las cosas no tengan sentido […] Hoy en día podemos tener todo gratuito y sin esfuerzo, va a llegar un momento donde los más jóvenes se van a aburrir. Las opciones análogas cuentan con un proceso de creación”.

Escuche la entrevista completa:

