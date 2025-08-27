Esta es la historia de Sergio Marchi, periodista y escritor de biografías como la de Gustavo Cerati

Sergio Marchi, periodista musical y escrito de biografías como la de Gustavo Cerati, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio.

¿Cómo fue su relación con Charlie García?

El también músico, recordó que perdió la amistad con Charlie García, ya que no fue permisivo con él cuando asumió como su representante. “Una vez lo mandé a dormir porque no estaba en condiciones de hace un show, su respuesta fue mi despido del cargo”.

Asimismo, mencionó que toda la relación habría sido diferente si él le permitía hacer todo al cantante quería, pero aseguró que él no es así.

“Tiempo después, cuando a Charlie lo internan en el hospital, me buscaron para que estuviera cerca de él, para mí fue un gran esfuerzo. Sin embargo, cuando él volvió a dar entrevistas, Charlie me negó la entrada”, aseguró.

Mencionó que nunca logró entender por qué el fundador de Serú Girán lo trató de esa forma si eran amigos y al final estas cosas fueron las que lo alejaron de Charlie García.

¿Cómo hubiese sido la carrera de Gustavo Cerati si siguiera con vida?

Por otra parte, Marchi dijo que pensar en este tipo de cosas es contra fáctico y entrar en el terreno de la ciencia ficción, no obstante, mencionó que hubiese sacado 5 o 6 discos, pero que jamás hubiese reunido a Soda Stereo.

“Cerati estaba harto de Soda Stereo, por más que los otros integrantes mencionen lo contrario”, aseguró.

¿La biografía que más le costó escribir?

Finalmente, dijo que la biografía de Charlie fue la más difícil, puesto que era la primera que escribía.

No podía entender por qué me costaba tanto, yo llevaba dos años escribiendo todos los días para el diario el clarín, fue entonces cuando entendí que los libros llevan otro proceso.

Escuche la entrevista completa: