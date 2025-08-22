Primer plano de un diente de leche sostenido en la mano de una niña, imagen de referencia - Getty Images

Purva Merchant, ‘El Hada de los Dientes’: “Quiero que los niños se enorgullezcan de su sonrisa”

La doctora india Purva Merchant, dentista pediátrica en Seattle, Estados Unidos y hoy considerada el ‘Hada de los Dientes’ pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su trayectoria y como se convirtió en este histórico personaje.

La historia de Merchant se basa en recibir correos electrónicos de los niños, respondiendo como si fuera el famoso personaje del ratón Pérez, llegando a recibir más de 6000 correos de niños alrededor del mundo que creen que ella es el ratón Pérez.

Merchant comenzó contando que lo que se busca es que en lugar de “perder una parte de su cuerpo”, no sientan que están perdiendo algo, si no, por el contrario, están ganando algo dicho momento de la vida.

Sobre si con esto existe la intención de acercar más los niños al odolontogo que en la infancia suele ser una etapa traumática, afirmó: “los niños tienen una imaginación increíble, si les presenta algo que les da miedo, les dará miedo y si lo hace emocionante y divertido, también será divertido. Si les presenta el tema del hada de los dientes o el dentista, no les dará miedo”.

“Quiero que los niños se enorgullezcan de su sonrisa y la muestren, que puedan mostrar su sonrisa y que les guste, que puedan ir al dentista como si fuera un spa de los dientes, si logro eso, mi trabajo está hecho”, dijo al ser indagada por qué le gustaría que los niños recuerden de ella cuando crezcan.

Merchant también comentó como se convirtió por casualidad en el ‘Hada de los dientes’: “Abrí un correo electrónico cuando estaba en mis clases para ser dentista y empecé a recibir correos por accidente, muchos niños empezaron a escribir”.

También agrego cuáles han sido las tradiciones más curiosas que ha escuchado del hada de los dientes: “Es una buena pregunta, es una tradición de hace siglos, en Sudamérica existe el ratón Pérez, en otras partes del mundo, por ejemplo, arrojan el diente al techo, en otros países no es el ratón Pérez, sino un mapache y en la gran mayoría de países de habla inglesa, es el hada de los dientes”.

En cuanto al famoso correo electrónico, Merchant respondió cuál es la pregunta más curiosa que ha recibido o que la ha marcado: “mínimo hay una pregunta diaria que vale la pena resaltar, los niños preguntan por curiosidad, pero incluyen el contexto en los correos, por ejemplo cuando estábamos en pandemia siempre decían: no olvides usar tapabocas, si es temporada de huracanes dicen: ten cuidado, hay mucho viento“.

Reviva la entrevista completa a continuación:

