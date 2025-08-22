“Ha sido uno de los proyectos más grandes de mi vida”: Ana Rojas, directora de ‘A Matter of Time’

“Ha sido uno de los proyectos más grandes que he hecho en mi vida”: Directora de “A Matter of Time”

Ana Milena Rojas, cineasta colombiana, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su cortometraje “A Matter of Time”, un cortometraje que se centra en la migración, en alejarse la familia y los seres queridos.

Rojas comentó sobre lo que siente al ver su película en las grandes pantallas: “Ha sido muy especial, todo el mundo nos ha apoyado mucho, hemos visto apoyo desde el comienzo que empezamos a escribir este guion, felices de la oportunidad y la responsabilidad tan grande que tenemos de contar esta historia”.

Sobre los cambios que tuvo en su vida tras dirigir este proyecto afirmó: “Yo he estado dirigiendo diferentes proyectos, este ha sido uno de los más grandes que he hecho en mi vida, he dirigido proyectos antes, pero más pequeños, este ha sido otra clase con una responsabilidad muy grande, me cambió mucho la forma de pensar, yo era la que menos sabía en todo el equipo, fue una oportunidad muy grande”.

También agregó con lo que gustaría que se quede el público tras ver “A Matter of Time”: “Sería muy lindo que la gente se conecte más con el ser humano, no ver a las personas como inmigrantes, como un número en un papel, muchas veces vemos las noticias y generalizamos mucho, no tenemos conexión, no tenemos personas que hayan pasado por esto y es la oportunidad de ver una historia de una madre que vive una vida como cualquier otra y que su sueño es vivir la vida libre y tener que sufrir que migración viene a separar su familia, es una situación muy difícil”.

“Nosotros comenzamos a escribir el guion en 2023 y en el 2024 seguimos trabajando en él, en 2025 empezamos a trabajar en la preproducción y en abril empezamos a filmar, duramos dos días de doce horas cada día, filmando, el equipo es muy profesional” dijo sobre el tiempo de grabaciones de “A Matter of Time”.

Al igual que muchas personas, Rojas es inmigrante en Estados Unidos y agregó como es su vida en el país norteamericano: “Ha sido difícil, no ha sido nada fácil, estar acá de inmigrante es una historia diferente, llegué acá en el 2001 con mi familia y cuando salí del colegio supe que era inmigrante y que no tenía las mismas oportunidades que mis amigos, me toco limpiar casas por doce años y con eso tratar de pagar mi Universidad, me di cuenta de que era muy cara y Obama en el 2012 saca la visa DACA que es lo que me ayuda y me da la oportunidad de ejercer mi carrera, no espere a tener un título, decidí ejercer mi carrera y se me abrieron las puertas, he podido trabajar con grandes compañías, especialmente en Nueva York, ha sido una lucha”.

Reviva la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Ha sido uno de los proyectos más grandes que he hecho en mi vida”: Directora de “A Matter of Time” 11:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: