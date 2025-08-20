El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es una declaración de amor mezclado desde lo sensual”: Mon Laferte sobre su canción ‘Esto es amor’

Mon Laferte, cantante y compositora chilena, pasó por, los micrófonos de La Hora del Regreso, de W Radio, y habló sobre su nueva canción ‘Esto es amor’, en colaboración con Mateo Sujatovich ‘Conociendo Rusia‘.

“Yo busqué a Mateo. Tenía un rato que decíamos que íbamos a hacer algo juntos, pero no coincidíamos, esto de la vida millenial siempre es llena de trabajo”, dijo.

Sin embargo, un día Mon le envió la canción y “él rapidísimo escribió su parte de la letra, me derretí con su vos y él vino a hacer el video”.

Contó que es una canción que si bien “está abierto para sus interpretaciones”, el ideal de ella fue “hacer una canción muy sensual, hacer una declaración de amor pero mezclado desde lo sensual, es un video como gracioso hot”, explicó.

Además, destacó que toda la estética del video de esta canción y demás interpretaciones del álbum fue como la serie ‘The Office’.

“Tenemos dos adelantos del disco, y ambos han sido firmados en 16mm, quisimos algo diferente a lo digital”, aseguró.

Asimismo, reveló que se aproxima el lanzamiento de su nuevo álbum con sonidos muy cercanos al jazz.

“Me cuesta estar haciendo música que esté en tendencia, me gusta todo lo contrario. Siempre voy adelantada”, dijo.

Por otro lado, habló de su nueva faceta en el teatro, detallando que todo encajó perfectamente. “Me la estoy pasando increíble”.

