Esta es la historia de Harry Sassón, reconocido chef colombiano que cumple 30 años de trayectoria

En conmemoración por sus 30 años de carrera, Harry Sassón, reconocido chef colombiano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y dio detalles de su trayectoria en el mundo de la gastronomía.

De acuerdo con el chef, durante estos 30 años de carrera ha recogido experiencias y aprendizajes, sin embargo, lo que más aprecia son sus clientes, amigos y recetas.

Además, aseguró que solo le quedan palabras de agradecimiento para Bogotá, la ciudad que lo apoyó durante los tiempos difíciles.

“Debo darle las gracias a Bogotá por todo”, dijo.

¿Cuál ha sido el reto más grande en los 30 años?

Sassón mencionó que el reto más grande su carrera fue la pandemia, puesto que el sector de los restaurantes fue el primero en cerrar y así mismo el último en abrir.

“Lastimosamente, se fueron grandes restaurantes, no teníamos como pagar los arriendos”, recordó.

¿Qué esperar de Harry Sassón?

Después de 30 años de carrera, el reconocido chef, aseguró que quiere celebrar con dos cosas:

1. Cocinar cenas con grandes chefs de todo el mundo.

2. Continuar el proceso de educación que lleva con jóvenes de estratos uno y dos de la ciudad. “Les enseñamos a cocinar para que puedan dedicarse a la cocina”.

Escuche W Radio en vivo aquí: