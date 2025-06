Millonarios arriendos de edificios de Dian no se justificaban: hallazgos por más de $17.000 millones

La W conoció en primicia la auditoría de la Contraloría a la Dian en la que determinó hallazgos fiscales por 17.286 millones de pesos que esa entidad pagó en arriendos en el edificio San Martín, en Bogotá, que prácticamente no usaron pues no allí había ningún empleado de los que ganaron el concurso trabajando, sino que trasladaron a quienes ya eran funcionarios y luego volvieron a las sedes principales, un hecho que en esta emisora alertamos desde hace algunos meses.

Estos arriendos los tomó la Dian a comienzos de 2024 para que allí trabajaran los empleados que entraran tras la ampliación de la planta. Sin embargo, ni el del Edificio San Martín, en Bogotá, ni la Torre Sur, donde esperaban 3.064 trabajadores, pero finalmente solo ocuparon 1.890 puestos de trabajo y de personas que ya eran funcionarios.

“Se puede evidenciar que el proceso contractual desarrollado por la Dian, no se justificaba, toda vez que los inmuebles fueron ocupados durante el plazo de ejecución del contrato, es decir, del 5 de marzo al 26 de diciembre de 2024, de manera transitoria por 1.890 funcionarios de planta y no por nuevos funcionarios, que serían asignados en desarrollo del concurso de méritos”, señaló el ente de control.

La Dian respondió que las acciones de tutela atrasaron los nombramientos y la llegada de los nuevos funcionarios, que ellos esperaban desde comienzos de 2024.

No obstante, el ente de control afirmó que “si la necesidad que dio origen al proceso contractual ya no sería posible satisfacerla por los hechos que la Dian argumenta y en consecuencia los términos contractuales originales ya no eran convenientes para la entidad; la Dian, con un alto grado de eficiencia y eficacia en protección de los recursos públicos a su cargo, tuvo el deber de buscar los acercamientos necesarios con el contratista y acudir a las herramientas jurídicas a su alcance, con el fin de modificar las cláusulas contractuales y prescindir de las áreas que no serían ocupadas; de esta forma, evitar el desembolso de recursos por concepto de cánones de arriendo de áreas que no serían ocupadas por los nuevos servidores públicos”.

En este mismo sentido, remató: “existió un uso indebido de los recursos desembolsados dentro de la ejecución del contrato 032-001-2024, el cual resultó ineficaz, toda vez que no satisfizo la necesidad que dio origen al mismo; por cuanto la Dian debió recurrir a ocupar los inmuebles arrendados con funcionarios de carrera, los cuales ya contaban con puestos de trabajo y ubicación en diferentes sedes de la entidad”.

Alerta por recaudo tributario

El ente de control aseguró que hubo factores que impactaron negativamente el recaudo tributario en 2024 como los anticipos de renta; los resultados económicos del país; los litigios tributarios que no se dieron; una reducción expectativa de control a la evasión; menor crecimiento sectores pagadores de IVA; caída de la deducibilidad de las regalías al sector hidrocarburos.