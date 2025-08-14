“Trabajo por hacer mejor música siempre”: Anddy Caicedo habló de su trayectoria junto a Nino Caicedo

El cantante Anddy Caicedo pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso y habló sobre su trayectoria musical dentro del género de la salsa.

Caicedo, hijo de Nino Caicedo, leyenda para la música colombiana, confesó que siempre ha sentido mucha presión por mantener este talento familiar.

“Es de mucha responsabilidad si se va hacer lo mismo que los papás, la presión depende de la región, a veces por ser el hijo de tal persona lo elogian y hay otra veces que llega hate, pero esto se resuelve con música”, dijo.

Asimismo, fue enfático en decir que ha sido su trabajo el que ha hablado por él, pues entrar a ‘Guayacán’ fue un sueño realidad.

“Desde que tenía 8 años quería entrar a Guayacán, yo los acompañaba, mi papá componía en la casa, me crié viendo a mi papá creando canciones y luego se convertían en un éxito”, aseguró.

Sin embargo, fue hasta después de muchos años de estudio, de práctica y ensayos que la agrupación creyó en él y se convirtió en uno de los integrantes más importantes de la orquesta.

“Para muchas personas el éxito es ser famoso (...) para mí la fama no es sinónimo de hacer las cosas bien, trabajo por siempre hacer mejor música, para que a las personas les guste un trabajo y ahí me siento exitoso, cada vez que se logran más objetivos me siento exitoso, aunque falta camino”, detalló.

Vea la entrevista aquí:

Escuche W Radio en vivo