Eddy White, el ilustrador australiano que se enamoró de Colombia: “Bogotá es muy bella”

Eddy White, artista e ilustrador australiano que se enamoró de Colombia. Hace un tiempo viajó al país y se quedó gracias a sus paisajes, maravillas naturales, artesanías, cultura, folclor y demás.

Siendo así, se ha convertido en uno de los más grandes promotores de Colombia, pues a través de sus redes sociales comparte sus ilustraciones del país.

“Visité Colombia en el 2017 y estuve algunas semanas. En 2021 volví pero me quedé atrapado por la pandemia, y tuve el tiempo para explorar, de hablar con las personas, conocer la música y decidí quedarme”, dijo.

White mencionó que le tiene mucho cariño a Bogotá por la cultura, las opciones que hay para todo, es una ciudad que está muy pordebajeada frente a otras, esta es una ciudad muy bella por las montañas que tiene", aseguró.

Aunque afirmó que Australia también es muy espectacular, “Colombia es muy musical, en todo lado hay música y la amo”.

Finalmente, señaló que él como artista asegura que los que vengan a Colombia sin una percepción negativa se van a enamorar.