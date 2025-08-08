El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Difícil no hay nada, las dificultades son enseñanzas”: Mario Hernández sobre emprender en Colombia

Este viernes, 8 de agosto, en los micrófonos de La Hora Del Regreso de W Radio, estuvo el empresario colombiano Mario Hernández y habló de la historia de su marca y la actualidad del país.

De acuerdo con Mario Hernández, el momento en que su vida cambió fue a los 21 años, en ese momento él era administrador de un almacén comercial, sin embargo, se dio cuenta de que si permanecía en ese mismo puesto no iba a lograr lo que quería, es por eso por lo que renunció e inició sus negocios.

Al ser preguntado por la complejidad de emprender en el país, confesó que “difícil no hay nada, todas las dificultades son enseñanzas”.

No obstante, aseguró que los retos más grandes que hay actualmente son la situación actual del país y el compromiso que tiene con sus empleados.

“En la época del Covid no liquidé a ni un solo empleado”, dijo.

Criticas al Gobierno Petro

Por otra parte, el empresario aprovechó el espacio para manifestar su opinión sobre la administración del Gobierno Petro.

Lea también: Presidente Petro informó que su Gobierno inició conversaciones de paz con el Clan del Golfo

Según mencionó, él sabía que “la izquierda iba a gobernar en algún momento”, pero que son ellos mismos los que están desaprovechando la oportunidad.

“Ellos se están enterrando, ya hemos visto como gastan sin pudor“, dijo.

Además, afirmó que no cree que el país pueda soportar otros cuatro años de un Gobierno como el de Gustavo Petro.

“Si tuviera la oportunidad de hablar con Petro, le diría que sin los empresarios no habría desarrollo, es por eso por lo que debe apoyarnos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Difícil no hay nada, las dificultades son enseñanzas”: Mario Hernández sobre emprender en Colombia 10:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: