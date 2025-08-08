Presidente Petro informó que su Gobierno inició conversaciones de paz con el Clan del Golfo

En medio de la entrega de 6.500 hectáreas de tierra en Córdoba, el presidente Gustavo Petro informó que su Gobierno inició conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera de Colombia.

Hasta el momento se había hablado de una fase exploratoria, pero según el mandatario, ya comenzaron los diálogos formales con ese grupo.

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno”, dijo.

Ahora, también señaló que la posibilidad de llegar a un acuerdo depende del marco jurídico que presentó al Congreso su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pues es la que permitiría el sometimiento de los grupos y garantizar “verdad, justicia y reparación”.

Así pues, solicitó al Congreso la aprobación de esa ley: “ojalá que el Congreso de la República estudie a profundidad el texto, porque no es más sino elevar a los delitos la justicia restaurativa (…) Ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la ley de Justicia y Paz”, bajo la que se acogieron las AUC.