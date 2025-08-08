El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es la canción más grande a nivel mundial: Matteo Bocelli sobre ‘Mi Historia Entre Tus Dedos’

Matteo Bocelli, cantante y músico italiano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso y habló sobre su trayectoria musical y la nueva versión de la canción ‘Mi Historia Entre Tus Dedos’ de Gianluca Grignani.

Según contó, desde que era niño la música estuvo presente en su vida, y aunque el fútbol también lo apasionaba, se inclinaba mucho más por la música.

Sobre la nueva versión que interpretó de la famosa canción ‘Mi Historia Entre Tus Dedos de Gianluca Grignani’, reveló que para él, “es la canción más grande que ha escrito un cantante italiano a nivel mundial”.

“Yo hablé con Gianluca Grignani y le dije que aunque sabía que no tenía que pedirle permiso para hacerla, quería conocer su opinión, y él me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, que si podía estar en ella”, contó.

Para Boccelli fue una sorpresa que Grignani le propusiera esto, pues dijo que como cualquier otro artista, tiene su ego y se sintió muy feliz que el mismo Gianluca Grignani le pidiera esto. “Yo soy un don nadie y además de aceptar, le gustó y quiso estar en ella. Estoy feliz y emocionado de haber grabado esta canción”.

Asimismo, reveló que lo que buscó fue crear algo distinto, respetando el sentimiento triste original de la canción pero poniéndole su toque.

“Cuando uno se acerca a un clásico uno no puede copiar algo que ya existe, la versión original tiene una tristeza y se buscó lograr algo diferente”, dijo.

Sobre su padre, el reconocido Andrea Boccelli, contó que aunque hablan de música, siempre ha hecho su carrera solo.

“Hago mi música solo, el que elige mi equipo soy yo solo, hablamos de música pero por gusto y diversión, pero siempre me ha dicho algo como ‘vaya por la suya’”, mencionó.

Finalmente habló de lo feliz que se siente cada vez que compone y graba una canción, enfatizando en que “si no suena bien es porque no me esforcé”.

“Siempre busco seguir la emoción y si algo queda mal, lo edito para que la canción transmita lo que siento”, detalló.