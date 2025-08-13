“Quiero que mi música sea un refugio para otros”: Antonia Jones presenta su nuevo álbum

Antonia Jones, cantante de Medellín, se convirtió en la primera intérprete del recién creado sello de Juanes ‘1S’, orientado a la promoción de artistas emergentes, en lanzar un disco.

Ahora, Jones pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre sus primeros lanzamientos como ‘Sexto Sentido’, su nueva música y lo que viene para ella en su trayectoria artística.

“Yo tenía unos 18 años cuando escribí ‘Sexto Sentido’, con un equipo de compositores en Medellín. Recuerdo que eran puros hombres, entonces fue muy bonito encontrar una visión femenina a través del ojo masculino, es una canción muy yo y me abrió un montón de puertas en este camino tan loco”, contó.

Lea también: Eddy White, el ilustrador australiano que se enamoró de Colombia: “Bogotá es muy bella”

Asimismo, se refirió al fenómeno del pop que está tomando fuerza en la escena colombiana, llegando a altas instancias y buscar posicionarse junto a otros muy fuertes como el urbano.

“Creo que está reviviendo, creo que estamos en un muy buen momento para el pop. Hay música distinta que está saliendo a la luz y me encanta ser parte de ese movimiento, me siento muy honrada de estar ahí (…) A mí me descubrió un productor, por una nota de voz que yo le mandé a mis papás cantando y él me dijo que podría tener un futuro en la música. Me cambió la vida”, dijo.

Por otro lado, habló sobre cómo la música ha marcado su vida, recordando que inició en el género urbano y calificando el escribir como su actividad favorita.

“Empecé con un sonido un poquito más urbano, pero yo me enamoré profundamente del pop. Me di cuenta de que por ahí era y para mí lo más importante en mi música siempre ha sido la letra, como cantautora siempre me he parado muy firme en lo que quiero decir y lo que no (…) Yo siempre me prometí a mí misma ser muy fiel a mí, a lo que me pasa y a lo que me duele, a lo que me incomoda, cada vez me importa menos lo que piense la gente”, agregó.

Lea también: Es la canción más grande a nivel mundial: Matteo Bocelli sobre ‘Mi Historia Entre Tus Dedos’

Finalmente, dijo que espera llegar a conectar con la gente, siento ese su principal propósito en la industria.

“Que alguien encuentre un refugio en mis canciones, que las oigan y sean de amor o de desamor, o de salud mental, que digan -eso me pasó a mí y tengo a alguien que entiende mi historia-”, cerró.

Vea la entrevista completa: