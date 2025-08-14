El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Es posible criopreservar a una persona y descongelarla en el futuro?

Este miércoles, 13 de agosto, la gerente de la compañía Tomorrow.bio, Fiorella Soriano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló de la crioconservación, cuerpos humanos y de mascotas.

Tomorrow.bio ofrece un servicio para aquellas personas que desean “ver el futuro o vivir más allá” y esto lo hacen a través de la crioconservación de cuerpos.

Es por esto, que cuando la persona que solicitó el servicio muere, el equipo de Tomorrow.bio actúa con rapidez para evitar la degradación de los órganos.

Es importante aclarar que actualmente ninguna persona que se encuentre con vida puede ofrecerse para realizar la crioconservación.

¿Qué costo tiene crioconservar una persona?

Según lo que menciono la gerente de la empresa, la cobertura de este servicio es únicamente para Europa y Estados Unidos y tiene un costo de 200.000 euros.

¿Qué cubre la crioconservación?

Dentro de los servicios incluidos por la empresa están:

Equipos médicos las 24 horas del día Conservación del cuerpo Congelamiento Líquido “anticongelante” que evita daños por la temperatura Contenedor de crioconservación

¿Cuánto puede valer congelar a una mascota?

Finalmente, Soriano comentó que el precio para crioconservar a una mascota puede llegar a variar por el tamaño de esta, no obstante, confirmó que no es la misma tarifa que para una persona.

Escuche la entrevista completa: