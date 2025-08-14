Declaración de Renta: ¿cuándo debe firmarla un contador? Casos y valor de trámite contable

Presentar la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una de las obligaciones tributarias a las que se enfrentan aquellos colombianos que durante 2024 hayan superado los valores establecidos en ingresos, gastos e inversiones como los patrimoniales establecidos por dicha entidad; sin embargo, quienes no lo realicen en las fechas instauradas, serán sancionados de acuerdo con el monto fijado en el Estatuto Tributario.

Por lo tanto, debido a la importancia que supone esta obligación tributaria, miles de connacionales se preparan con anterioridad reuniendo los documentos necesarios que funcionarán de base para presentar la declaración en el servicio informático de diligenciamiento dispuesto por la DIAN, llenando todos los datos solicitados, sin omisiones y cuidadosamente para no cometer errores. Por su parte, otros prefieren contratar a un contador para que haga el debido trámite o simplemente usar la declaración de renta sugerida que busca facilitarle el proceso a los colombianos.

¿Cuándo debe firmarla un contador?

Según la norma, es obligatorio para el 2025 la firma de un contador en su declaración de renta cuando supere el tope patrimonial de 100.000 UVT .

Ojo, tenga en cuenta que la Dian está en todo su derecho de catalogar su declaración de renta como no presentada si aplica al límite de los 100.000 UVT y no se encuentra con la respectiva firma.

¿Cuánto cobraría un contador por la declaración de renta?

Los colombianos que requieran contratar a un contador para la declaración de renta, deben tener en cuenta que podría costarles un promedio entre $100.000 COP hasta $ 500.000 COP, dependiendo “de qué tan difícil sea la elaboración de la declaración”, pues hay que revisar diversos factores, explica el contador Miguel Ángel Laverde, en entrevista con Tropicana.

Por su parte, el precio también aumentará o disminuirá tanto por la experiencia como reputación del contador, puntos clave que se deben tomar en consideración al momento de contratar, según el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.

