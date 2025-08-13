¿Qué % descuentan en declaración de renta por dependientes económicos? Así se justifica

Se acerca la época en la que miles de colombianos deberán presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un trámite que para muchas personas puede ser tedioso, pero que es necesario para las finanzas públicas de Colombia.

Aún son muchas las dudas que tiene la población sobre los requisitos para declarar renta, pues los montos y los requisitos cambian cada año.

Es por esto que para el año fiscal 2024, que se debe declarar en 2025, la Dian explicó qué personas NO deben realizar este proceso.

¿Qué personas NO deben declarar renta en 2025, según la Dian?

No ser responsable de IVA

Patrimonio igual o menor a $211.793.000

Ingresos menores a $65.891.000

Compras en efectivo, tarjetas, débito o crédito , iguales o menores a $65.891.000

, iguales o menores a $65.891.000 Movimientos bancarios iguales o menores a $65.891.000

¿Qué % descuentan en declaración de renta por dependientes económicos?

El porcentaje que descuentan en la declaración de renta por dependientes económicos es del 10% del total de los ingresos brutos y hasta 32 UVT mensuales , según la ley.

“Como el límite de 32 UVT está dado en meses, se debe establecer el número de meses a que se tiene derecho dependiendo el tipo de dependiente a deducir. Ejemplo, si es un hijo que nace dentro del año gravable, el número de meses se cuenta desde el mes que nace; si es el cónyuge, el término empieza a contarse desde el momento en que jurídicamente nace la unión, etc”. Según consultor contable en su página web.

Ojo, en rentas de capital, al no ser laborales específicamente, no aplica el descuento en su declaración por dependientes económicos.

En el artículo 336 del Estatuto Tributario, se implementó una nueva deducción de hasta cuatro dependientes, en donde si es su caso, le aplica una deducción de hasta 72 UVT. Según la norma.

