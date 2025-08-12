Declaración de renta 2025: ¿quiénes son los pensionados que deben presentarla?

El calendario tributario para personas naturales –incluyendo a los pensionados– para el año gravable 2024 comprende desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre de 2025, según los dos últimos dígitos del NIT.

Por ello, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha recordado a los ciudadanos que ser pensionados no implica una exención de presentar la declaración de renta, ya que aquellos que superen ciertos umbrales establecidos deben cumplir con este trámite, aun si su único ingreso proviene de una pensión.

En la declaración de renta, las personas naturales deben registrar ingresos, gastos y propiedades. A partir de esos datos, la Dian determina si debe o no pagar el consecuente impuesto de renta.

¿Quiénes son los pensionados que deben presentar declaración de renta en Colombia?

Los pensionados en Colombia están obligados a presentar la declaración de renta si durante 2024 cumplieron con al menos uno de estos requisitos:

Patrimonio bruto igual o superior a $224 millones al 31 de diciembre de 2024.

al 31 de diciembre de 2024. Ingresos brutos anuales superiores a $69.718.600 .

. Compras o consumos con tarjeta de crédito por encima de $69.718.600.

por encima de $69.718.600. Consignaciones, depósitos o inversiones financieras que igualen o superen ese mismo monto.

¿Cómo sé si debo declarar renta siendo pensionado?

Si usted es pensionado y no tiene claro si debe o no declarar renta para el año gravable 2024, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal de la Dian: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2019/Paginas/portal-transaccional.aspx Seleccione la opción ‘Usuario registrado’. Si no tiene usuario, escoja la opción ‘Usuario nuevo’ y complete el registro. Inicie sesión con su usuario, especificando su tipo de documento, número y contraseña. Busque la opción ‘Consultar información exógena’, que es la la información que terceros han reportado sobre usted; así es como la Dian determina si usted debe o no declarar renta. Acepte las condiciones para poder hacer la consultar por año. Una vez encuentre 2024, selecciónelo. La plataforma le dirá si usted superó los umbrales que establece la Dian para las personas naturales que deben declarar renta en 2025.

