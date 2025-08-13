El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta es la historia de Giorgio Cavalli, colombiano que dirige el marketing de Lego a nivel mundial

Giorgio Cavalli, director global de marketing del grupo Lego, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló experiencia trabajando para una de las marcas de juguetes más reconocidas del mundo.

Cavalli aseguró que para él la clave del éxito es “meterle ganas” y no perder la pasión cuando aparecen los obstáculos. Asimismo, mencionó que cuando dejó Colombia y para trabajar en el extranjero fue lo más difícil de su vida.

“Dejar familia y amigos para empezar desde cero no es fácil”, aseguró.

Con respecto a su trabajo en Lego, comentó que es un mundo “enorme y espectacular”, estando en el área de marketing tiene como objetivo identificar las tendencias globales.

No obstante, no se aleja del sector de diseño, es por eso por lo que sueña poder incluir cada vez más a las culturas Latinoamericanas en Lego.

“Para mí sería una satisfacción personal poder anexar Latinoamérica, pero sobre todo Colombia en Lego”, dijo.

Finalmente, dedicó unas palabras a los jóvenes colombianos que sueña con llegar a organizaciones del tamaño de Lego.

“Mi consejo es que se le midan, el sueño siempre va a estar. La tecnología en la actualidad permite no solamente trabajar incluso de manera remota”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: