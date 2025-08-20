El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Curso sobre ‘Bad Bunny’ en la Universidad de Yale: profesor habló con W Radio y dio detalles

Albert Laguna, docente que dicta curso sobre ‘Bad Bunny’ en la Universidad Yale, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para dar detalles sobre esta nueva asignatura en una de las instituciones de educación superior más importantes del mundo.

“A ‘Bad Bunny’ le interesa mucho este tema, ha colgado videos de ICE persiguiendo a la comunidad dominicana en Puerto Rico. Este disco (El apagón - Aquí Vive Gente) habla en gran parte sobre la migración de puertorriqueños a Estados Unidos”, expresó.

De esta manera, mencionó que entender el mensaje y la conexión que genera ese disco es muy importante, pues ha hecho que le escriban personas de todas las edades, desde jóvenes de 16 a adultos de más de 70 años.

Expresó también que no solo es el mensaje, sino también estudiar la combinación de géneros musicales que hay en ese disco.

“No he recibido críticas por el curso. A mí me contactaron porque soy experto en cultura y literatura popular en Estados Unidos”, añadió.

¿Cuál fue el proceso para presentar una cátedra de este tipo en una universidad?

“Yo tengo mucha flexibilidad en Yale. El curso lo entrego a un comité que se encarga de revisarlo, pero no el contenido”, manifestó.

¿Qué diría ‘Bad Bunny’ sobre la clase?

“Él ha aprendido sobre la historia de Puerto Rico y la ha incluido en las letras. En su canal y en las letras de las canciones se ven historias del país. Entonces, quizás, le interesaría el contenido del curso”, afirmó.

Reviva la entrevista completa a continuación