Mon Laferte “pone el pecho” en los Latin Grammy y pide justicia para Chile

La artista chilena Mon Laferte, ganadora este jueves de un Latin Grammy en Las Vegas, aprovechó su discurso para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en este país.

"Esto es para Chile", dijo la cantante chilena en la pregala de los Latin Grammy al ganar el galardón al Mejor álbum de música alternativa por "Norma".

"Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile", añadió.



Foto: Getty

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.